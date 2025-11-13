پخش زنده
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، در اقدامی بیسابقه با ارسال نامهای به رئیس رژیم صهیونیستی خواستار عفو بنیامین نتانیاهو در پرونده فساد مالی او شد؛ اقدامی که موجی از نگرانیها را درباره نفوذ سیاسی واشنگتن بر امور داخلی تلآویو برانگیخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ترامپ در این نامه خطاب به «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی، پرونده فساد نتانیاهو را «سیاسی و غیرمنصفانه» خوانده و از وی خواسته است نخستوزیر رژیم صهیونیستی را که به گفته او «در دوران جنگ رهبری قاطع بوده و اکنون کشور را به سوی صلح هدایت میکند»، مورد عفو کامل قرار دهد.
در ادامه آمده است که این تازهترین تلاش ترامپ برای دخالت مستقیم در پرونده قضایی نتانیاهو است. او ماه گذشته نیز هنگام سخنرانی در پارلمان رژیم صهیونیستی، در جریان سفر کوتاهش برای ترویج طرح آتشبس غزه، خواستار عفو نتانیاهو شده بود.
این گزارش افزود: نتانیاهو نخستین نخستوزیر در تاریخ رژیم صهیونیستی است که در دوران تصدی خود محاکمه میشود. او با سه پرونده مجزا روبروست که شامل اتهامات «کلاهبرداری، سوءاستفاده از اعتماد عمومی و دریافت رشوه» است؛ پروندههایی که به تبادل منافع و هدایا با ثروتمندان و حامیان سیاسی نسبت داده میشود.
به گزارش آسوشیتدپرس جلسات دادگاه نتانیاهو در ماههای اخیر بارها بهدلیل جنگ و ناآرامیهای ناشی از حملات حماس در اکتبر ۲۰۲۳ به تعویق افتاده است.
گرچه مقام ریاست در رژیم صهیونیستی عمدتاً تشریفاتی است، اما رئیس رژیم صهیونیستی اختیار صدور عفو را دارد. هرتزوگ ضمن تأیید دریافت نامه ترامپ گفت هر فردی که خواهان عفو است باید بهصورت رسمی درخواست دهد. او افزود که ترجیح میدهد میان نتانیاهو و دادستانی توافقی حاصل شود تا کشور از این شکاف سیاسی عبور کند.
این گزارش اضافه کرد که در پی سخنان ماه گذشته ترامپ در کنست، نمایندگان همپیمان نتانیاهو با شور و شوق به تشویق او پرداختند، اما این اقدام موجی از انتقادها درباره دخالت آمریکا در سیاست داخلی رژیم صهیونیستی و حتی در روند آتشبس غزه بهدنبال داشت. برخی رسانههای صهیونیست سفر مقامهای آمریکایی مانند «جی. دی. ونس» معاون رئیسجمهور و «مارکو روبیو» وزیر خارجه را بهطعنه «بیبیسیتینگ» نامیدند؛ یعنی مراقبت از نتانیاهو برای پایبندی به آتشبس.
در بخش دیگری آمده است که «یائیر لاپید» رهبر مخالفان در واکنش به درخواست ترامپ در شبکه ایکس نوشت: «یادآوری میکنم که شرط نخست دریافت عفو در قانون اسرائیل، اعتراف به جرم و ابراز ندامت است.»
به گزارش آسوشیتدپرس «امیر فوکس» پژوهشگر مؤسسه دموکراسی رژیم صهیونیستی در بیتالمقدس نیز گفته است صدور عفو تنها پس از ارائه درخواست رسمی از سوی فرد محکوم و با نظر وزارت دادگستری ممکن است. او افزود: «عفو بدون پذیرش جرم، هم غیرمعمول است و هم از نظر قانونی نامعتبر.»
فوکس هشدار داده اگر پس از نامه ترامپ عفوی صادر شود، این پیام را میدهد که فساد سیاسی قابل گذشت است و «چنین اقدامی به حاکمیت قانون لطمه خواهد زد». ترامپ پیشتر نیز در ماه ژوئن با تکرار ادبیات همیشگی خود و نتانیاهو، محاکمه او را «شکار جادوگر» خوانده بود و مدعی شده بود که هر دو قربانی رسانههای مغرض و رقبای سیاسی هستند.