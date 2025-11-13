به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مهندس علی ابادی در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان ، استاندار و معاونان با اشاره به وسعت ایران اسلامی ، ساخت سدهای متعدد بزرگ را از دستاوردهای نظام دانست و افزود : امروز کشورمان در حوزه سدسازی ، خصوصا سدهای عظیم ، جز برترین های دنیاست .

علی آبادی انجام عملیات‌های پیجیده مهندسی در ساخت هرگونه تجهیزات کلیدی و مورد نیاز را ، گوشه ای از توان مهندسین ایران اسلامی برشمرد و گفت ، برنامه های مفصلی در دست اجرا داریم، ضمن اینکه آثار برخی طرح های دردست اجرا، و یا اجرا شده ، محسوس است .

وی در خصوص اجرا نشدن برخی مجوزها ، گفت اگر افرادی زمین در اختیار گرفته و طرح اجرا نکرده اند ، مجوز هایشان ظرف شش ماه باطل میشود.

وی تاکید کرد ، هر چقدر انرژی تجدید پذیر در استان اجرایی شود ، متعلق به همین استان و در شبکه استان مصرف شود . پیش از این انرژی تجدید پذیر تولید شده در شبکه سراسری قرار می‌گرفت .

رئیس مجمع نمایندگان استان در این نشست گفت ، در استان کرمان هیچ بهانه ای برای حل مشکلات مردم و توسعه و پیشرفت وجود ندارد .

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به بحران آب در استان و خشک شدن قنوات و کاهش سطح آب ، اتخاذ و تدبیر راهکاری اساسی را ضروری دانست .

وی اجرای طرح های فاضلاب شهری در شهرستان ها را یکی از از این روشها بیان کرد ، و گفت اصلاح الگوی کشت و تغییر شیوه های آبیاری در برنامه هفته توسعه تاکید شده و می‌طلبد سهم استان در این تغییر دقیق مشخص شود .

وی قطع برق و آسیب دیدن صنایع را از دیگر مشکلات ناشی از ناترازی بیان کرد و خواستار تلاش بیشتر برای به حداقل رساندن قطعی برق از هم اکنون شد .

استاندار نیز در این نشست گفت. ،تلاش های زیادی طی یکسال اخیر در حوزه برق و آب انجام که منجر به اتفاقات خوب شد

محمد علی طالبی ، یکی از این طرح ها را ،طرح انتقال آب به کرمان بیان کرد و از پایان عملیات لوله گذاری این طرح ، خبر داد .

وی کاهش تنش‌های آبی ظرف یکسال اخیر را نیز نتیجه تلاشها و برنامه ریزی های صورت گرفته دانست و گفت :در حوزه های آب و برق ، نیازمندی های استان گردآوری شده و امیدواریم مورد توجه وزارت قرار گیرد .

وی از پیشرفت چشمگیر برخی پروژه های انتقال آب خبر داد و گفت ، طرح های زیادی در حوزه انتقال آب در سطح استان در دست اجراست .

همتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه مشکلات حوزه انرژی از دیرباز وجود داشته و یکساله برطرف نمی‌شود از پیگیری مشکلات این حوزه در کمیسیون انرژی خبر داد.

وی با اشاره به نبود نیروگاه ذغالی در استان ، بمنظور تنوع سبد انرژی ، خواستار صدور مجوز برای راه اندازی نیروگاه ذغالی شد ، که وزیر نیرو در اینباره قول مساعد، در صورت پیش بینی پیامدهای زیست محیطی داد .

وی با اشاره به افزایش هزینه انشعاب واحد‌های صنعتی ، خواستار برنامه ریزی برای کاهش این هزینه ها شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست از پیشرفت ۸۵ درصدی انتقال آب به کرمان خبر داد و گفت ، تلاش می‌کنیم این طرح را پس از تکمیل ، با حضور رئیس جمهور ، افتتاح کنیم .

شهباز حسن پور با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان ، گفت ، طی یکسال اخیر طرحهای مختلفی در حوزه حل مشکل آب در گوشه و کنار استان از جمله اندوهجرد ، با کمترین هزینه ها و تنها با مدیریت منابع ، اجرایی شده است .

بهنام سعیدی نماینده جیرفت و عنبرآباد هم از برگزاری شش جلسه که منتج به ۱۲ مصوبه شده ، با حضور وزیر نیرو خبر داد و گفت :بخشی از این مصوبات همچنان بر زمین مانده است .

وی طرح خط انتقال آب از سد جیرفت به جیرفت را از طرح های در دست اجرا برشمرد و تخصیص ۲۰۰ میلیارد از محل اعتبارات داخلی وزارت نیرو برای حل مشکلات برق روستاهای حوزه کاری اش را خواستار شد .

سعیدی همچنین حل مشکل تعارض اراضی واگذاری به مردم با آب منطقه‌ای در برخی مناطق جیرفت را از مشکلات مالکیتی برخی مردم بیان کرد و خواستار چاره اندیشی در این زمینه شد .