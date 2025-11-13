به گفته رئیس سازمان پشتیبانی امور دام کشور، به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در فرآیند توزیع نهاده‌های دامی، از امروز مسئولیت نظارت و توزیع این نهاده‌ها در سراسر کشور به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شد.

رئیس سازمان پشتیبانی امور دام کشور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما گفت: از امروز با اجرایی شدن نظارت در روند توزیع نهاده‌های دامی در کشور جلوی فعالیت دلالان و سوء‌استفاده‌های احتمالی گرفته می‌شود.

جعفری افزود: شرکت پشتیبانی امور دام با نظارت دقیق و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تلاش خواهد کرد تا نهاده‌ها به‌صورت عادلانه و در زمان مناسب در اختیار دامداران قرار گیرد.