بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی و غلات از ابتدای امسال تاکنون از طریق بندر امیرآباد وارد کشور شده است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اشاره به نقش راهبردی بندر امیرآباد در تأمین کالای اساسی گفت: تامین فراورده‌های دامی از بندر امیر آباد گامی مهم برای کاهش قیمت محصولات پروتئنی است.

مهدی یونسی افزود: بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی و غلات از ابتدای امسال تاکنون از طریق بندر امیرآباد وارد کشور شده است که نشان دهنده سهم بسزای این بندر در حفظ امنیت غذایی و تأمین نیاز‌های اساسی کشور است

او ادامه داد: عرضه این حجم بزرگ نهاده‌های دامی تأثیر مستقیم در کاهش هزینه‌های تولید دام، تثبیت قیمت‌ها و کاهش قیمت گوشت قرمز خواهد داشت و علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، آرامش بازار را نیز به دنبال دارد.





مهدی یونسی با بیان اینکه ۱۳درصد امنیت غذایی کل کشور توسط مازندران تامین می‌شود، گفت: بندر امیرآباد با برخورداری از زیرساخت‌های گسترده و ظرفیت بالای تخلیه و ذخیره‌سازی، امروز به یکی از مهم‌ترین کانون‌های صادرات، واردات و ترانزیت تبدیل شده است.





استاندار مازندران گفت: بخش زیادی از نیاز نهاده‌های دامی در سال‌های گذشته از بنادر جنوب کشور تامین می‌شد، اما با توسعه بندر امیرآباد، کالا‌های مورد نیاز استان از این بندر تامین می‌شود.





تیموری سرپرست جهاد کشاورزی مازندران نیز گفت: کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم برای شب عید ذخیره شده است.