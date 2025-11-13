پخش زنده
استاندار کرمانشاه در نشست با مشاوران اهل سنت و کارگروههای تخصصی زیرمجموعه، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت همدلی و استفاده از ظرفیت همه اقوام و مذاهب استان در مسیر توسعه تأکید کرد.
به گزارش خبر گزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی با اشاره به حضور مدیران توانمند اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی استان افزود: دولت مردمی دکتر پزشکیان بر اصل وفاق ملی و شایستهسالاری تأکید دارد و ما نیز در استان کرمانشاه با همین نگاه عمل میکنیم و ملاک ما تنها تعهد، تخصص و امانتداری است.
وی با اشاره به انتصابهای اخیر برادران اهل سنت از جمله فرماندار جوانرود و مدیرکل بهزیستی استان افزود: این انتصابات، نشانهای روشن از رویکرد وفاق در دولت و نمادی از اعتماد به نخبگان اهل سنت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویتهای توسعهای منطقه اورامانات پرداخت و گفت: راهها و محورهای ارتباطی، بازارچهها و تجارت مرزی و گردشگری سه اولویت استان و محور اصلی توسعه در منطقه اورامانات هستند.
استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم فعالسازی بازارچههای مرزی و موقعیت ممتاز کرمانشاه در مرز با عراق تاکید کرد و گفت: استان کرمانشاه، استان زیارت و تجارت است وباید با احیای بازارچههای مرزی رسمی و تسهیل مبادلات اقتصادی، استان را به قطب صادرات و تجارت غرب کشور تبدیل کنیم.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه واژه کولبری زیبنده مردم سختکوش مرزهای ما نیست گفت: امروز با همکاری وزارت کشور و گمرک جمهوری اسلامی، طرح تجارت مرزی در حال اجراست تا مردم به جای کولبری، از مسیر رسمی و قانونی تجارت کنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از مرزنشینان استان در سامانه تجارت مرزی ثبتنام کردهاند و ماهانه بر اساس سهمیه تجاری، مبالغی به حساب آنان واریز میشود اظهار داشت: در تلاش هستیم میزان این سهمیهها افزایش یابد تا معیشت مرزنشینان به شکل پایدار و آبرومند تأمین شود.