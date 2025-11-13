استاندار کرمانشاه در نشست با مشاوران اهل سنت و کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت همدلی و استفاده از ظرفیت همه اقوام و مذاهب استان در مسیر توسعه تأکید کرد.

کرمانشاه نماد واقعی وحدت، همدلی و همزیستی اقوام و مذاهب است

به گزارش خبر گزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی با اشاره به حضور مدیران توانمند اهل سنت در سطوح مختلف مدیریتی استان افزود: دولت مردمی دکتر پزشکیان بر اصل وفاق ملی و شایسته‌سالاری تأکید دارد و ما نیز در استان کرمانشاه با همین نگاه عمل می‌کنیم و ملاک ما تنها تعهد، تخصص و امانت‌داری است.

وی با اشاره به انتصاب‌های اخیر برادران اهل سنت از جمله فرماندار جوانرود و مدیرکل بهزیستی استان افزود: این انتصابات، نشانه‌ای روشن از رویکرد وفاق در دولت و نمادی از اعتماد به نخبگان اهل سنت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویت‌های توسعه‌ای منطقه اورامانات پرداخت و گفت: راه‌ها و محور‌های ارتباطی، بازارچه‌ها و تجارت مرزی و گردشگری سه اولویت استان و محور اصلی توسعه در منطقه اورامانات هستند.

استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و موقعیت ممتاز کرمانشاه در مرز با عراق تاکید کرد و گفت: استان کرمانشاه، استان زیارت و تجارت است وباید با احیای بازارچه‌های مرزی رسمی و تسهیل مبادلات اقتصادی، استان را به قطب صادرات و تجارت غرب کشور تبدیل کنیم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه واژه کولبری زیبنده مردم سخت‌کوش مرز‌های ما نیست گفت: امروز با همکاری وزارت کشور و گمرک جمهوری اسلامی، طرح تجارت مرزی در حال اجراست تا مردم به جای کولبری، از مسیر رسمی و قانونی تجارت کنند.

وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از مرزنشینان استان در سامانه تجارت مرزی ثبت‌نام کرده‌اند و ماهانه بر اساس سهمیه تجاری، مبالغی به حساب آنان واریز می‌شود اظهار داشت: در تلاش هستیم میزان این سهمیه‌ها افزایش یابد تا معیشت مرزنشینان به شکل پایدار و آبرومند تأمین شود.