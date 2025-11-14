به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این رویداد نمایشی شامل اجرا‌های صحنه‌ای، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه تخصصی کتاب تئاتر است.

در بخش جنبی جشنواره جلسات نقد و بررسی آثار با حضور کارشناسان و منتقدان تئاتر، بلافاصله پس از هر اجرا برگزار می‌شود و همچنین دو کارگاه آموزشی با موضوع‌های «بازیگری روی کاغذ» و «از نفس تا خلاق عواطف» ویژه هنرمندان شرکت‌کننده و علاقه‌مندان تئاتر برنامه‌ریزی شده است.

هم‌زمان با برگزاری جشنواره سی و هفتم، نمایشگاه تخصصی کتاب تئاتر نیز در مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر برپا خواهد شد؛ نمایشگاهی که مجموعه‌ای از تازه‌ترین آثار پژوهشی و نمایشی کشور را در اختیار هنرمندان و پژوهشگران این حوزه قرار می‌دهد.

همچنین آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی بوشهر ۲۹ آبان در فرهنگسرای شیخ حسین چاه‌کوتاهی برگزار خواهد شد و برگزیدگان نهایی در بخش‌های مختلف معرفی و تقدیر می‌شوند.