معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد: مطب یک متخصص زنان و زایمان که اقدام به تهیه و فروش دارو‌های سقط جنین و انجام سقط جنین غیرقانونی می‌کرد، مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علی زارع هروکی افزود: با هماهنگی سازمان اطلاعات سپاه استان، دانشگاه علوم پزشکی یزد و پلیس امنیت عمومی پس از مهر و موم مطب این پزشک متخصص، پرونده وی برای ادامه بررسی تخلفات انجام شده به مراجع قضایی و ذیربط ارجاع شد.

وی تصریح کرد: شهروندان گرامی در صورت مشاهده تخلفات درمانی و مراکز درمانی فاقد مجوز، فروش دارو‌های سقط جنین و انجام سقط جنین غیر قانونی در مطب‌ها و مراکز می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت (واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه) مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح کنند.