پخش زنده
امروز: -
اجرای نمایش آیینی محرمانه با هدف انتقال روایت اهل بیت(ع) به زبان هنر تا سوم آذرماه در اصفهان تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تهیه کننده نمایش صحنه ای و آیینی محرمانه مهمترین رویکرد و هدف از اجرای این نمایش را انتقال دادن و ماندگار کردن روایت اهل بیت (ع) به مخاطبان عام و به ویژه نسل جدید به زبان هنر عنوان کرد و گفت : نمایش صحنه ای و آیینی «محرمانه» با موضوع زندگی و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تا سوم آذر در حرم حضرت زینب (س) و به همت بنیاد خیریه آلاء در حال اجراست.
هادی آشتیانی افزود: نمایش محرمانه به وقایع تاریخی روزهای پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) و ۹۰ روز از حیات حضرت صدیقه طاهره (س) پس از رحلت ایشان می پردازد.
این تهیه کننده با بیان اینکه نمایش صحنهای محرمانه نوعی روضه مصور و مرثیه تصویری از حوادث پس از رحلت پیامبر (ص) است گفت: این اثر فاخر در ایام فاطمیه با همکاری گروهی از هنرمندان باسابقه تئاتر آیینی و انقلابی به روی صحنه رفته است.
آشتیانی افزود: این اثر، بر اساس اسناد معتبر تاریخی و برخی منابع اهل سنت تهیه و حوادث و مفاهیم به شکلی مستند و منطبق با روایات معتبر به تصویر کشیده شده است.
وی افزود: در این نمایش، هشت ۹ پرده از میان حجم گستردهای از روایتها، برگزیده شده است که از نظر حسی و تاریخی، تأثیرگذارتر و قابل درکتر باشند.
آشتیانی با ابیان اینکه رویکرد ما انتقال مفاهیم دینی جذاب و قابل فهم با زبان هنر و پژوهش است گفت: تا کنون بیش از هشت هزار نفر در سه سانس از این نمایش دیدن کردهاند .
وی روایت سلمان فارسی را نقطه عطف نمایش محرمانه دانست و افزود: سلمان، شخصیتی برجسته در تاریخ اسلام است و ایرانی بودن او پیوندی فرهنگی میان تاریخ صدر اسلام و مردم ایران ایجاد میکند و برای مخاطب اصفهانی نیز این موضوع جذابتر است، زیرا سلمان از اهالی اصفهان است.
نمایش میدانی محرمانه تا سوم آذر صبحها از ١٠:٣٠ صبح ویژه مدارس و مراکز فرهنگی و شبها از ساعت ١٨:٣٠ و ٢٠:٣٠ برای عموم مردم در آستان حضرت زینب س اجرا میشود.