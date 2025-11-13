استاندار کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار توجه ویژه این وزارتخانه به ظرفیت‌های فرهنگی و شکوفایی استعداد‌ها و داشته‌های ارزشمند هنری در استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار در نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کهگیلویه و بویراحمد سرزمینی با فرهنگی ریشه‌دار و مردمی مؤمن و فرهنگ‌دوست است که از دل آن صد‌ها شهید و ایثارگر برخاسته و فرهنگ ایثار در تار و پود زندگی مردم این دیار تنیده شده است.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی باید هم‌زمان با توسعه عمرانی پیش برود، افزود: انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه ویژه‌ای به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان داشته باشد.

رحمانی تأکید کرد: کهگیلویه و بویراحمد نیازمند توسعه زیرساخت‌های فرهنگی است و پروژه تالار مرکزی یاسوج از مطالبات جدی جامعه فرهنگی و مردم استان به‌شمار می‌رود که باید با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سرعت گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت ایجاد سینما در مرکز استان و تجهیز مجتمع‌های فرهنگی شهرستان‌ها گفت: این اقدامات از نیاز‌های مهم فرهنگی مردم استان است.

وی در ادامه با اشاره به تولید فیلم سینمایی شهید هدایت‌الله طیب اظهار کرد: این فیلم نخستین اثر فاخر سینمایی استان است که در معرفی هویت انقلابی مردم استان و کشور نقش مؤثری دارد و در قالب برنامه‌های دومین کنگره ملی شهدای استان تولید می‌شود.

رحمانی افزود: این اثر فاخر قرار است در جشنواره فیلم فجر امسال رونمایی شود.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با قدردانی از تلاش‌های استاندار، نماینده مجلس، فرمانده سپاه فتح و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد دارای پیشینه فرهنگی غنی است و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، توسعه فرهنگی آن هدف‌گذاری شود.

صالحی با اشاره به پیگیری روند اجرای طرح های فرهنگی در استان افزود: تالار مرکزی یاسوج در دستور کار قرار دارد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته به‌زودی فعال خواهد شد.