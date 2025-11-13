مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از همکاری گسترده آموزش‌وپرورش به منظور حمایت از فعالیت‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خبر داد و گفت: بیش از دو سوم تعهدات نیرویی محقق شده و این روند می‌تواند آینده تربیت نسل انقلابی در استان را تضمین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان کشور با اشاره به همکاری‌های در حال گسترش این مجموعه با اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: به لطف همراهی وزارت آموزش‌وپرورش، تاکنون بیش از دو سوم از نیرو‌های مأمور وعده‌داده‌شده تحقق یافته و این نیرو‌ها مسئولیت هدایت اتحادیه را بر عهده گرفته‌اند که این یک اتفاق مهم و امیدبخش است و انتظار داریم این روند همچنان ادامه یابد.

وی با اعلام اینکه بخشنامه‌های جدیدی در حوزه فعالیت‌های دانش‌آموزی ابلاغ شده، افزود: برای ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی معلمان، نیازمند ایجاد یک قرارگاه معلمان انقلابی هستیم تا گروه‌های دغدغه‌مند بتوانند در کنار تشکل‌های دانش‌آموزی نقش‌آفرین باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت دانش‌آموزی استان اظهار داشت: آذربایجان غربی دارای ۲۵ منطقه آموزشی، ۶۷۸ هزار دانش‌آموز، ۴۴ هزار معلم و ۵ هزار مدرسه با ۲۹ هزار کلاس درس است.

وی کمبود فضای آموزشی در استان را ناشی از شرایط خاص دانست و گفت: با وجود محرومیت‌ها، همه مسئولان استان و دولت به‌ویژه رئیس‌جمهور، برنامه‌های جدی برای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت در مناطق کم‌برخوردار دنبال می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش به گزارش فعالیت‌های مشترک این نهاد با اتحادیه انجمن‌های اسلامی نیز پرداخت و بیان کرد: از زمان حضور مسئول جدید اتحادیه در استان، فعالیت‌ها گسترده‌تر شده است. امسال ۱۷ هزار کاربرگ حفظ قرآن بین دانش‌آموزان توزیع شده و ۴۶۰ مربی قرآن برای آموزش آنها به‌کارگیری شده‌اند که پیش‌بینی می‌شود حدود ۲ هزار دانش‌آموز موفق به حفظ ۳۰ جزء قرآن شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته تنها حدود ۴۶۵ دانش‌آموز حافظ بودند، اما امسال با مشارکت اتحادیه و استقبال دانش‌آموزان، رشد قابل توجهی را شاهدیم و همچنین حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان، ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده اثر روشنگری‌های فرهنگی و فعالیت‌های تشکیلاتی در مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به افزایش دوباره نقش‌آفرینی انجمن‌های اسلامی گفت: چند سال پیش نگرانی‌هایی درباره کمرنگ شدن فعالیت انجمن‌ها وجود داشت، اما امروز خوشبختانه شرایط مانند دهه ۶۰ شده و انجمن‌ها جان تازه‌ای گرفته‌اند و در این راستا نیز اداره کل آموزش‌وپرورش خود را همراه و حامی کامل اتحادیه می‌داند؛ چرا که اتحادیه بخش جدایی‌ناپذیر از بدنه آموزش و پرورش است.»

وی در پایان با ابراز امیدواری از همراهی و هماهنگی میان آموزش و پرورش و انجمن‌های اسلامی گفت: هدف ما این است که این همکاری‌ها منجر به تربیت نسلی جوان، انقلابی و جهادی برای آینده کشور شود.