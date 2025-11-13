به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مهندس علی ابادی در مراسم آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۱ مگاواتی خورشیدی مجتمع بارز کرمان گفت: کمک می‌کنیم کرمان در رتبه اول انرژی‌های تجدیدپذیر بماند

وی به پیشتازی استان کرمان در راه‌اندازی نیروگاه‌ها و تولید انرژی‌‌ خورشیدی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برویم، ادامه داد: کرمان از این جهت در موقعیت ممتازی است و با همت و تلاشی که دارد، پیشتاز می‌ماند.

وزیر نیرو تصريح کرد: تعدادی پنل تامین کرده‌ایم، اما چالش نقدینگی داریم. اگر بتوانیم منابع مالی را با جذب سرمایه‌گذار تامین کنیم، تامین تجهیزات انجام می‌شود