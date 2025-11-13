پخش زنده
امروز: -
با حضور وزیر نیرو، عملیات اجرایی نیروگاه ۱۱ مگاواتی خورشیدی در مجتمع بارز کرمان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مهندس علی ابادی در مراسم آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۱ مگاواتی خورشیدی مجتمع بارز کرمان گفت: کمک میکنیم کرمان در رتبه اول انرژیهای تجدیدپذیر بماند
وی به پیشتازی استان کرمان در راهاندازی نیروگاهها و تولید انرژی خورشیدی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید به سمت انرژیهای تجدیدپذیر برویم، ادامه داد: کرمان از این جهت در موقعیت ممتازی است و با همت و تلاشی که دارد، پیشتاز میماند.
وزیر نیرو تصريح کرد: تعدادی پنل تامین کردهایم، اما چالش نقدینگی داریم. اگر بتوانیم منابع مالی را با جذب سرمایهگذار تامین کنیم، تامین تجهیزات انجام میشود