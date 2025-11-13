پخش زنده
وزیر نیرو: برای واگذاری همه اختیارات وزارت نیرو در حوزه آب و برق به استاندار کرمان اعلام آمادگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، عباس علیآبادی شامگاه چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان و مدیران صنعت آب و برق استان در استانداری ، این خبررا پس از آن مطرح کرد که محمدعلی طالبی استاندار کرمان ، تفویض اختیارات به استانداران و واگذاری کامل مدیریت مصرف برق به استانها را ضروری دانست تا بتوان مدیریت بهینهای در این بخش اعمال کرد.
وزیر نیرو تاکید کرد:استاندار کرمان تمام اختیارات وزیر نیرو را خواهد داشت و امید است عملکرد امسال در این حوزه به شکلی باشد که هیچ مشترکی در استان کرمان نارضایتی نداشته باشد.
وی بیان کرد: نقشه ما این است که به جای قطعی فیدرها به سمت بهینه مصرف کردن برق برویم و این آمادگی وجود دارد که تمام اختیارات وزارت نیرو در بخش آب و برق را به استانها واگذار کنیم.
وزیر نیرو همچنین با اشاره به واگذاری مجوزهابه سرمایهگذاران انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: اگر این افراد به تعهد خود عمل نکنند با فاصله ۶ ماه، موافقت نامه باطل میشود.
علیآبادی با تاکید بر حکمرانی عادلانه، گفت: حکمرانی عادلانه با مشارکت همه است نظیر این جلسه که بخش دولتی و خصوصی نشستهایم و همه در قبال مردم مسئولیت داریم.
وزیر نیرو عصردیروز (چهارشنبه) از طریق فرودگاه بینالمللی آیتالله هاشمی رفسنجانی با استقبال استاندار کرمان، نماینده مردم کرمان و راور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان وارد کرمان شد.
وی سپس با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام والای شهیدان این دیار به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد .