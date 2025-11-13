به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم روایتی از زندگی، اندیشه و تلاش‌های فرهنگی دکتر کیانوش کیانی، ایران شناس و استاد تاریخ است.

شبکه دو پخش «داستان یک خانواده» را از امشب ساعت ۲۲ آغاز می‌کند.

روابط خانوادگی و چالش‌های تربیت فرزند در دنیای امروز موضوع این مجموعه است.

شبکه مستند جزایر بکر را امروز ساعت ۱۴ پخش می‌کند.

این فیلم تلاشی برای نشان دادن زیبایی‌های ناشناخته طبیعت و اهمیت حفاظت از محیط زیست در برابر تهدیدات انسانی است.

فصل جدید ماشین کوکی‌ها هر روز ساعت ۱۱:۱۵ از شبکه پویا پخش می‌شود.

این مجموعه داستان اسباب‌بازی‌های چرخداری است که در دهکده محل زندگی خود هر بار با ماجرایی تازه مواجه می‌شوند.