«بی مرز با میهن» امشب ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم روایتی از زندگی، اندیشه و تلاشهای فرهنگی دکتر کیانوش کیانی، ایران شناس و استاد تاریخ است.
شبکه دو پخش «داستان یک خانواده» را از امشب ساعت ۲۲ آغاز میکند.
روابط خانوادگی و چالشهای تربیت فرزند در دنیای امروز موضوع این مجموعه است.
شبکه مستند جزایر بکر را امروز ساعت ۱۴ پخش میکند.
این فیلم تلاشی برای نشان دادن زیباییهای ناشناخته طبیعت و اهمیت حفاظت از محیط زیست در برابر تهدیدات انسانی است.
فصل جدید ماشین کوکیها هر روز ساعت ۱۱:۱۵ از شبکه پویا پخش میشود.
این مجموعه داستان اسباببازیهای چرخداری است که در دهکده محل زندگی خود هر بار با ماجرایی تازه مواجه میشوند.