بابل میزبان اولین کمپ سینمای مستند ایران
اولین کمپ سینمای مستند ایران با حضور بیش از صد هنرمند سینمای مستند کشور به میزبانی بابل برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ عضو انجمن صنفی سینمای مستند گفت: مازندران مستندسازان شاخص و برجستهای دارد و آثاری از کارگردانان مازندرانی در رویدادهای مختلف سینمای مستند مورد توجه قرار میگیرد.
مهدی قربانپور افزود: توانمندیهای زیادی برای تولید مستندهایی با موضوعات مختلف در مازندران وجود دارد که در این رویداد به مستندسازان کشور معرفی میشود.
او ادامه داد: با همراهی انجمن صنفی سینمای مستند ایران و برخی از دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی تصمیمگرفته شد اولین کمپ سینمای مستند ایران در مازندران و میزبانی بابل در منطقه جنگلی بزچفت برگزار میشود.
وی افزود: در این کمپ سه روزه علاوه بر تبادل نظر مستندسازان درباره موضوعهای حوزه تخصصی سینمای مستند، قرار است بازدیدهایی نیز از زیرساختهای اقتصادی و صنعتی استان انجام شود.