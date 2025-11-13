

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ عضو انجمن صنفی سینمای مستند گفت: مازندران مستندسازان شاخص و برجسته‌ای دارد و آثاری از کارگردانان مازندرانی در رویداد‌های مختلف سینمای مستند مورد توجه قرار می‌گیرد.

مهدی قربان‌پور افزود: توانمندی‌های زیادی برای تولید مستند‌هایی با موضوعات مختلف در مازندران وجود دارد که در این رویداد به مستندسازان کشور معرفی می‌شود.





او ادامه داد: با همراهی انجمن صنفی سینمای مستند ایران و برخی از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فرهنگی تصمیم‌گرفته شد اولین کمپ سینمای مستند ایران در مازندران و میزبانی بابل در منطقه جنگلی بزچفت برگزار می‌شود.





وی افزود: در این کمپ سه روزه علاوه بر تبادل نظر مستندسازان درباره موضوع‌های حوزه تخصصی سینمای مستند، قرار است بازدید‌هایی نیز از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی استان انجام شود.