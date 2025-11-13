به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی افزود: وضعیت جوی استان برای امروز و فردا نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: در ساعات عصر این دو روز، افزایش نسبی ابر پیش‌بینی می‌شود، اما در مجموع جوی آرام و پایدار بر منطقه حاکم است.

به گفته بهروزی، این پایداری جوی می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان شود.

وی همچنین از عبور امواج تراز میانی جو در اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: این پدیده منجر به افزایش ابر در سطح استان خواهد شد. برای روز شنبه نیز احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف در نواحی مرتفع استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: افزایش ابر در روز شنبه می‌تواند کاهش نسبی دما را به همراه داشته باشد، اما برای امروز و فردا تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.