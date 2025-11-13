پخش زنده
امروز: -
با حضور امام جمعه و استاندار ایلام؛ از پوستر جشنواره رضوی با عنوان «روشنای مشرقی» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام، با حضور حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار، نماینده ولیفقیه در استان و احمد کرمی، استاندار ایلام و جمعی دیگر از مسئولان و چهرههای علمی و فرهنگی، آیین رونمایی از پوستر شانزدهمین جشنواره بین المللی دل نوشته، خاطره و سفرنامه نویسی رضوی با عنوان روشنای مشرقی در استان ایلام برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، در این جلسه گفت: آثار این جشنواره به زبانهای فارسی، عربی، کردی، لری و لکی پذیرفته خواهند شد.
«علی هلشی» افزود: بخش عربی جشنواره از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که استان ایلام بهعنوان دروازه عتبات عالیات؛ از یکسو بابالحسین و از سوی دیگر بابالرضا است و این ظرفیت میتواند زمینهساز مشارکت زائران عربزبان از عراق و همچنین عربزبانان داخلی باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: این جشنواره با بهرهگیری از زبان معیار فارسی و زبانهای محلی، در شأن و نام امام رضا (ع) برگزار شود و جلوهای فاخر از فرهنگ رضوی را به نمایش بگذارد.
در پایان این برنامه؛ احکام اعضای شورای فرهنگ عمومی به اعضا اهدا شد و سپس حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار امام جمعه و احمد کرمی استاندار؛ از نمایشگاه صنایع دستی واقع در دانشگاه ایلام بازدید کردند.