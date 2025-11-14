پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر گفت: قلعه تاریخی ریشهر به عنوان یکی از کهنترین آثار تاریخی بندر بوشهر، نماد هویت فرهنگی این شهر است و هرگونه فعالیت عمرانی در محدوده این اثر باید با رعایت کامل مقررات انجام شود.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی در توضیح موضوع ایجاد طرح زیپلاین در محدوده ریشهر گفت: شهرداری بندر بوشهر در قالب طرحی پیشنهادی قصد ایجاد زیپلاین در محدوده ریشهر را داشت که پس از درخواست استعلام از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، به شهرداری اعلام شد رعایت حریم و ضوابط حفاظتی قلعه تاریخی ریشهر الزامی است و هرگونه اقدام باید با حفظ کامل حریم اثر صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تخلیه مصالح در محدوده عرصه اثر خلاف ضوابط میراثفرهنگی است افزود: با پیگیریها و نامهنگاریهای انجامشده با شهرداری بندر بوشهر، بر توقف عملیات اجرایی و بازنگری طرح تأکید شده است تا از بروز هرگونه آسیب احتمالی به عرصه و حریم اثر جلوگیری شود.
ابراهیمی گفت: توصیه این ادارهکل به شهرداری بندر بوشهر آن است که قلعه تاریخی ریشهر به عنوان سند هویتی این بندر شناخته شده که در شهریور سال ۱۳۱۰ با شماره ۱۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و نیازمند توجه ویژه در تمامی طرحهای اجرایی پیرامون آن است. ضروری است در بازنگری طرحهای توسعهای در محدوده این اثر، به گونهای عمل شود که محیط بکر پیرامونی آن دستنخورده باقی بماند و منظر زیبای قلعه با اشراف به خلیجفارس و سواحل مرتفع اطراف، از آسیبهای بصری و محیطی در امان بماند.
وی تأکید کرد: همچنین بجاست شهرداری بندر بوشهر نسبت به جابجایی و اجرای طرح زیپلاین در نقطهای دیگر از شهر اقدام کند؛ نقطهای که هم از نظر گردشگری ظرفیت لازم را داشته باشد و هم آسیبی به آثار تاریخی و بافت فرهنگی منطقه وارد نشود.