به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی ایجاد روستا بازار به ریاست جعفر حسین‌فام معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نقده در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، با ایجاد روستا بازار در شهر نقده بر اساس طرح ملی سازمان تعاونی روستایی کشور موافقت شد.

هدف از اجرای این طرح، رساندن کالا‌های مصرفی از مزرعه تا سفره مردم، حذف واسطه‌ها، حمایت از معیشت خانوارها، توزیع مستقیم محصولات کشاورزی و تنظیم بازار عنوان گردید.

در این جلسه، اعضا ضمن بررسی ابعاد اجرایی طرح، بر لزوم تسریع در اجرای آن تأکید کردند. همچنین مقرر شد با همکاری شهرداری نقده، عملیات اجرایی این طرح توسط اداره تعاون روستایی شهرستان در محل زمین‌های این اداره در بلوار شهید بهشتی و در چندین فاز آغاز شود.

اجرای طرح روستا بازار گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد محلی، افزایش درآمد تولیدکنندگان و دسترسی آسان‌تر مردم به کالا‌های اساسی و باکیفیت خواهد بود.