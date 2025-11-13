پخش زنده
سازمان پدافند غیرعامل: روز جمعه برای برخی از مشترکین اپراتور همراه اول در نقاط منتخب کشور، پیام هشداری بر روی تلفن همراه ظاهر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این سازمان اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور در زمینهی ارزیابی میزان آمادگی دستگاههای اجرایی کشور و در ادامه رزمایشهای برگزارشده در آبانماه، رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه» در روز جمعه ۲۳ آبانماه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در برخی نقاط منتخب کشور برگزار خواهد شد.
سامانه ارسال پیام اضطراری از طریق شبکهی تلفن همراه، قابلیتی است که در شرایط وقوع تهدیدها یا مخاطرههای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان میتواند بهصورت هدفمند هشدارهای لازم را به مشترکین مناطق در معرض آسیب یا مخاطره ارسال کند و نقشی مهمی در حفظ امنیت و ایمنی مردم ایفا کنند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در روز جمعه ۲۳ آبانماه و در بازهی زمانی ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح، برای برخی از مشترکین اپراتور همراه اول در نقاط منتخب کشور، پیام هشداری بر روی تلفن همراه ظاهر خواهد شد.
این هشدار صرفاً در چارچوب اجرای رزمایش بوده و هیچگونه تهدید یا مخاطره واقعی را منعکس نمیکند.