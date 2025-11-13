مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا گفت: ۱۰۰ درصد اعتبار عوارض برق موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق از سازمان برنامه و بودجه کشور دریافت شده و این منابع به تدریج تا پایان سال در حوزه حمایت از حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مهدی حسینی در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری برق، آخرین اقدامات این دفتر در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تشریح و اظهار کرد: این اقدامات شامل تامین بودجه، برنامه‌ریزی و آمار، کنترل طرح و تنظیم مقررات تجدیدپذیر‌ها و بهره وری است.

او افزود: در بخش بودجه، ۱۰۰ درصد اعتبار عوارض برق موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق از سازمان برنامه و بودجه کشور دریافت شده و این منابع بتدریج تا پایان سال در حوزه حمایت حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هزینه می‌شود؛ همچنین به منظور تسریع در پرداخت مطالبات سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر علاوه بر منابع مزبور پیگیری‌های مستمر برای افزایش تخصیص منابع ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین صدور حواله‌های سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دست انجام است تا امکان ادامه فرآیند خرید تضمینی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است طی ۳ سال گذشته با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده ۸.۵ همت از مطالبات سرمایه گذاران از طریق صدور حواله سوخت صرفه جویی شده تسویه گردیده است.

حسینی ادامه داد: تاکنون برای حدود ۹۶ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر پروانه احداث صادر شده و از این میزان حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه موفق به انعقاد قرارداد با ساتبا شده‌اند؛ این قرارداد‌ها ذیل مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری شامل بورس سبز، ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تهاتر صنایع، چاه کشاورزی و سایر مدل‌ها اجرا شده است.

وی تصریح کرد: سامانه‌های متمرکز ساتبا امکان رصد پیشرفت طرح ها را فراهم کرده و گزارش‌های کلان از میزان بهره‌برداری نیروگاه‌ها به مسئولان و ذینفعان ارائه می‌شود؛ همچنین تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر و معاملات تابلوی برق سبز بورس به صورت ماهانه رصد و در سایت سازمان منتشر می‌شود تا فعالان صنعت بتوانند از اطلاعات به‌روز برای سیاستگذاری‌های خود استفاده کنند.

حسینی در بخش تنظیم مقررات، چند دستاورد جدید، از جمله مجاز شدن استفاده از اینورتر‌های هایبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی با فراهم شدن امکان تولید در زمان قطعی فیدر عمومی، را برشمرد و اضافه کرد: همچنین مصوبه ویژه‌ای برای نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی در سطح توزیع در حال ابلاغ است که شامل امکان فروش برق در بورس سبز بدون قطع برق است.

مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا همچنین ایجاد نهاد جدیدی به نام تجمیع‌کننده برق سبز را از دیگر دستاورد‌های این بخش دانست و تصریح کرد: این نهاد امکان تجمیع برق تولیدی نیروگاه‌های کوچک مقیاس را از طریق عرضه آن در تابلوی برق سبز بورس فراهم می‌کند.

حسینی در پایان افزود: سامانه کنترل طرح به صورت اتوماتیک و مبتنی بر شفافیت به‌روزرسانی شده تا سرمایه‌گذاران بتوانند از راه دور وضع طرح ه‌های خود را ثبت و رصد کنند؛ این اقدامات به برنامه‌ریزی دقیق‌تر تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در بازار برق سبز کمک می‌کند.

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با هدف معرفی دستاورد‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای خود در حوزه انرژی‌های پاک و بهینه‌سازی مصرف برق، در بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران و پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق حضور یافته است و در سالن ۴۱ میزبان علاقه‌مندان به بازدید از غرفه این سازمان و سالن‌های ویژه تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق شامل ۴۰، ۴۱ و ۳۱ B خواهد بود.

این نمایشگاه‌ها تا جمعه ۲۳ آبان‌ماه ادامه دارند و علاقه‌مندان می‌توانند ضمن بازدید از غرفه‌های داخلی و خارجی، از نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی و تخصصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنعت برق بهره‌مند شوند.