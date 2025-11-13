به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی عاشوری در بخش خبری ۲۰ سیمای کیش، گفت: اولین مرکز نیکوکاری در منطقه آزاد کیش به بهره برداری رسید و تفاهم‌نامه همکاری رسمی برای پرداخت تسهیلات خرد به نیازمندان با اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) به امضا رسید.

او گفت: صندوق امداد ولایت معادل منابعی که سازمان منطقه آزاد کیش در نظر گرفته را برای هم‌افزایی بیشتر در اختیار مراکز قرار می‌دهد تا بتوانند با تشخیص خود به نیازمندان و افراد واجد شرایط تسهیلات پرداخت کنند.

عاشوری با اشاره به فعالیت حدود هشت هزار مرکز نیکوکاری در کشور گفت: منطقه آزاد کیش، اولین منطقه ای در کشور است که این طرح در آن اجرا می‌شود و امیدواریم با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، دامنه خدمات به سایر مناطق گسترش پیدا کند.

او افزود: حمایت از افراد نیازمندی که امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، مهمترین هدف صندوق امداد ولایت در کشور است و با تفاهم نامه با سازمان منطقه آزاد، منابع مالی با محوریت اشتغال، به‌ویژه برای جوانان جویای کار و زنان سرپرست خانوار، در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی هدفمند هزینه می شوند.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار با راه اندازی مشاغل خانگی و طرح‌های درآمدزا مانند نصب و راه اندازی صفحات خورشیدی از برنامه های مشترک با سازمان منطقه آزاد در کیش است.

عاشوری، افزود: سقف تسهیلات اشتغالزایی تا ۱۵۰ میلیون تومان است و حمایت از متقاضیان تا زمان دستیابی به ایجاد شغل پایدار ادامه خواهد داشت.

او ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و خیران محلی، زمینه حمایت گسترده‌تر از اقشار نیازمند و توسعه اشتغال پایدار در این منطقه فراهم شود.