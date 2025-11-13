پخش زنده
مسابقات بدمینتون دانشجویان پسر دانشگاههای آزاد اسلامی با قهرمانی تیم تهران در گرمسار به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مسابقات به مدت ۳ روز و با حضور بیش از ۱۱۰ بازیکن در قالب ۱۵ تیم در دانشگاه آزاد گرمسار برگزار شد ، در بخش تیمی استان تهران به مقام قهرمانی رسید .
تیم استان قزوین دوم شد و تیمهای یزد و استان سمنان مقام سوم مشترک را کسب کردند.
در بخش انفرادی نیز علی ندایی از تهران ،رادمهر حقیقی از قزوین اول و دوم شدند .
مقام سوم مشترک انفرادی هم به شادمهر عسگری از تهران و عرفان محیطی از یزد رسید.