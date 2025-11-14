پخش زنده
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر گفت: دومین جشنواره بینالمللی معروف با محوریت هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجتالاسلام سید محمد رضا موسوی روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان بوشهر اظهار داشت:این جشنواره در قالبهای فیلم، پادکست و انیمیشن در زمینه هنر، رسانه و نقش آثار هنری در مسئولیتهای اجتماعی برگزار میشود و هدف آن ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر از طریق ابزارهای نوین رسانهای است.
وی افزود: از دیگر اهداف این جشنواره میتوان به الگوسازی برای تولید آثار خلاق و اثرگذار، ایجاد جریان فرهنگی حول محور هنر متعهد و انقلابی، تشکیل بانک محتوایی رسانهای در موضوع امر به معروف و شناسایی و حمایت از هنرمندان جوان و فعالان رسانهای اشاره کرد.
موسوی یادآور شد: مهلت ارسال آثار تا ۱۲ دی تعیین شده است و آثار تولیدشده از سال ۱۴۰۰ به بعد میتوانند در جشنواره شرکت کنند.
وی گفت: آثار منتخب جشنواره ۳۰ دی معرفی و اختتامیه بهمنماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.
موسوی گفت: نشانی دبیرخانه جشنواره در تهران، پاسداران، خیابان نیستان سوم، و پایگاه اینترنتی آن نیز www.marouffestival.ir اعلام شده است.