به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام سید محمد رضا موسوی روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان بوشهر اظهار داشت:این جشنواره در قالب‌های فیلم، پادکست و انیمیشن در زمینه هنر، رسانه و نقش آثار هنری در مسئولیت‌های اجتماعی برگزار می‌شود و هدف آن ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر از طریق ابزار‌های نوین رسانه‌ای است.

وی افزود: از دیگر اهداف این جشنواره می‌توان به الگوسازی برای تولید آثار خلاق و اثرگذار، ایجاد جریان فرهنگی حول محور هنر متعهد و انقلابی، تشکیل بانک محتوایی رسانه‌ای در موضوع امر به معروف و شناسایی و حمایت از هنرمندان جوان و فعالان رسانه‌ای اشاره کرد.

موسوی یادآور شد: مهلت ارسال آثار تا ۱۲ دی تعیین شده است و آثار تولیدشده از سال ۱۴۰۰ به بعد می‌توانند در جشنواره شرکت کنند.

وی گفت: آثار منتخب جشنواره ۳۰ دی معرفی و اختتامیه بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.

موسوی گفت: نشانی دبیرخانه جشنواره در تهران، پاسداران، خیابان نیستان سوم، و پایگاه اینترنتی آن نیز www.marouffestival.ir اعلام شده است.