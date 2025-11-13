رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری: این استان با تولید سالانه ۳۶ هزار تن ماهی سردآبی همچنان رتبه اول کشور را دارد و بحران آب و برق این صنعت را در معرض خطر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی نسبت به وقوع یک بحران سه‌گانه شامل کمبود آب، قطعی برق و خطر سیلاب هشدار داد.

وی افزود: عدم مداخله فوری مقامات ملی در رفع این چالش‌ها، می‌تواند جایگاه برتر استان و امنیت غذایی در این بخش را با اختلال جدی مواجه کند.

وی گفت: زیرساخت‌های قوی در این استان تضمین‌کننده موقعیت فعلی است که این زیرساخت‌ها شامل ۴۵ مرکز تخصصی تولید بچه ماهی با تمرکز بر سلامت ژنتیکی، ۲۶ واحد تولید خوراک آبزیان با ظرفیت اسمی ۴۴۰ هزار تن در سال که وابستگی به واردات را کاهش داده و ۱۱ واحد فعال فرآوری برای افزایش ارزش افزوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: همچنین، ارزش صادرات شیلاتی استان تنها در شش ماهه نخست سال جاری به ۵ میلیون دلار رسید.