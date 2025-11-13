در اجرای قانون جوانی جمعیت، اخراج کارمندان با سه فرزند و مادران باردار ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بنابراعلام معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی مجاز به تعدیل یا اعلام نیاز نداشتن به کارمندان دارای دست کم سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار نیستند.

این بخشنامه با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شده است.

بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، در هفت ماهه امسال ۲۷۲ هزار و ۲۳۸ واقعه ازدواج در کشور ثبت شده که میانگین سن در ازدواج بار اول برای مردان بیش از ۲۸ سال و برای بانوان بیش از ۲۴ سال، بوده است.

همچنین سن پدر در اولین فرزندآوری در کشور برابر با ۳۲ و نیم سال بوده که در نقاط شهری ۳۳ سال و در مناطق روستایی حدود ۳۱ سال است.

سن مادر هم در اولین فرزندآوری در کشور برابر با بیش از ۲۷ و نیم سال بوده که در نقاط شهری حدود ۲۹ سال و در نقاط روستایی حدود ۲۴ و نیم سال است.

همچنین در هفت ماه امسال،۵۴۰ هزار و ۵۲۸ واقعه ولادت در کل کشور به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش از مجموع ولادت ها، ۲۸۰ هزار و ۶۴۷ نوزاد پسر و ۲۵۹ هزار و ۸۸۱ نوزاد دختر بوده‌اند که ۴۲۱ هزار و ۲۶۴ واقعه در نقاط شهری و ۱۱۹ هزار و ۲۶۴ واقعه در نقاط روستایی به ثبت رسیده است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:همه مشمولان غایب دست کم ۳۵ ساله دارای دو فرزند و مشمولان غایب و غیر غایب دست کم ۴۵ سال دارای سه فرزند همچنین مشمولان غایب و غیرغایب و درحال خدمت کمتر از ۴۰ سال دارای دست کم چهار فرزند از خدمت دوره ضرورت معاف هستند.

سرهنگ اکبر معادلی افزود:برای سربازان در حال خدمت به ازای متأهل بودن دو ماه، به ازای داشتن فرزند اول سه ماه، به ازای فرزند دوم، چهارماه و به ازای فرزند سوم پنج ماه کسر خدمت لحاظ می‌شود.