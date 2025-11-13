به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی شبانگاه چهارشنبه در نشست مجمع نمایندگان کرمان و مدیران صنعت آب و برق استان با وزیر نیرو گفت: بعد از تعطیلی طرح انتقال آب خلیج فارس به کرمان، با مساعدت و حمایت وزیر نیرو و تامین بخشی از اعتبارات، این طرح دوباره فعال شد و عملیات لوله‌گذاری آن به پایان رسید وبا تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ، به شهر کرمان و شهر‌های شمالی استان آبرسانی خواهد شد.

وی بیان کرد: امسال با توجه به کمبود منابع آبی و افزایش جمعیت، استان تنش آبی کمتری نسبت به سال‌های گذشته داشت که نتیجه مدیریت مناسب‌تر در حوزه آب آشامیدنی است.

طالبی به طرح‌های در دست اجرای حوزه برق اشاره کرد و گفت: کرمان در صدور مجوز‌ها و اجرای پروژه‌های برق خورشیدی رتبه نخست کشور را دارد و این روند می‌تواند به بهبود وضعیت انرژی در سال‌های آینده کمک کند.

وی بیان کرد: همچنین طرح‌های زیادی مانند طرح انتقال آب از خلیج فارس به شمال استان را داریم که در بخش انتقال و تامین آب آشامیدنی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۹۰ درصد در حال اجراست.

استاندار کرمان گفت: وی گفت: پیشنهاد می‌شود مصوبه‌ای توسط دولت به منظور تسریع در اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر صادر شود تا وظایف دستگاه‌ها در بخش خلع ید زمین‌ها و واگذاری مجوز‌ها به متقاضیان جدید مشخص شود.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو عصر دیروز (چهارشنبه) از طریق فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با استقبال استاندار کرمان، نماینده مردم کرمان و راور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان وارد کرمان شد.

وی سپس با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام والای شهیدان این دیار به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد .