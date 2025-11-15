استاندار سمنان : در قالب طرح عدالت آموزشی ، تکمیل، تجهیز و بهسازیِ ۱۳ مدرسه در دستور کار مسئولان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،محمد جواد کولیوند در جلسه توسعه عدالت آموزشی با اشاره به اینکه امسال ۱۸ مدرسه تحویل آموزش و پرورش شده است گفت :مشکل تامین گازِ مدرسه سمیه آرادان و برقِ مدرسه دوازده کلاسه مهدیشهر رفع می‌شود

محمد رضا کاظمی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت مراحل مولد سازی ۶۰ پلاک آموزش و پرورش انجام شده است که از ۲۱ پلاک ۴۲۴ میلیارد تومان تامین اعتبار می‌شود و در بخش اوراق هم ۲۲۰ میلیارد تخصیص می‌یابد

علی حسین پور مدیر کل امور مالیاتی از اجرایِ موفقِ طرح همکاری اعتبارات مالیاتی خیرین در موضوع بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتمِ پیشرفت خبر داد

حمید رضا همتی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت با همکاریِ جدید در بخش ارسالِ ماشین آلات، بهسازی و ساخت مدارس تسریع می‌شود

حسن ترکمانی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت استان سمنان در رتبه شانزدهم پیشرفت مدرسه سازی کشور قرار دارد

ترکمانی گفت : امسال در گام نخست ۱۳ مدرسه تکمیل می‌شود، در گام دوم با تامین اعتبار ۲۲ مدرسه، و در گام سوم هم سال آینده ۳۰ مدرسه به بهره برداری خواهد رسید.