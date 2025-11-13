پخش زنده
مدیر امور اراضی آذربایجانغربی از واگذاری ۱۱۶ هکتار از اراضی ملی استان برای اجرای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی و همچنین ۲۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد؛ صفر حسینزاده در حاشیه بازدید رسانهای خبرنگاران از طرحهای واگذاری زمینهای ملی گفت: مساحت اراضی کشاورزی و باغی استان هماکنون حدود یکمیلیون و ۵۰ هزار هکتار است.
وی با تأکید بر سیاستهای کلی سازمان امور اراضی کشور مبنی بر حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز زمینهای دیم به آبی گفت: بر اساس شعار «حافظ زمین باشیم»، هرگونه ساختوساز غیرمجاز در زمینهای کشاورزی قلعوقمع و از تغییر کاربری غیرقانونی جلوگیری میشود.
مدیر امور اراضی استان با اشاره به برنامه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هکتار از اراضی استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی واگذار شده و در شهرستان میاندوآب نیز بیش از هزار و ۱۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرحهای مشابه در دست مطالعه است.
وی ادامه داد: در راستای اجرای مصوبات کمیسیون رفع تداخلات اراضی، از سال ۱۳۹۴ تاکنون حدود ۲۶۵ هزار هکتار از اراضی آذربایجانغربی تعیینتکلیف و رفع تداخل شده است.
حسینزاده با اشاره به برگزاری تور رسانهای مدیریت امور اراضی استان گفت: در این برنامه، خبرنگاران از دو طرح واگذاری اراضی ملی در ارومیه شامل نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در روستای حسنآباد و سردخانه ۵ هزار مترمربعی نگهداری میوه در روستای دیدان بازدید کردند.
وی خاطرنشان کرد: این تور رسانهای زمینه آشنایی اصحاب رسانه با ظرفیتها، چالشها و اثرات اقتصادی واگذاری اراضی ملی را فراهم کرد.
مدیر امور اراضی آذربایجانغربی تأکید کرد: واگذاری هدفمند اراضی ملی به طرحهای قانونی و اقتصادی، علاوه بر توسعه پایدار و اشتغالزایی، نقش مهمی در پیشگیری از تصرفات غیرمجاز و حفاظت از منابع ملی ایفا میکند.