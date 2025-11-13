پخش زنده
امروز: -
همایش دو روزه تربیت مدرس در حوزه جوانی جمعیت باحضور نمایندگان ادارات، نهادها و تشکل های مردمی فعال در حوزه فرزند آوری در اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استان اردبیل در نرخ باروری پایین تر از میانگین کشوری است و این مسئله باعث شده تا روند پیری در اردبیل از میانگین کشوری پیشی بگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در همایش تربیت مدرس در حوزه جوانی جمعیت که با هدف آموزش و توانمندسازی مدیران و فعالان حوزه جوانان برگزار شد،با تأکید بر اینکه «جوانی جمعیت» از اولویتهای ملی و راهبردی کشور است، گفت: اجرای موفق سیاستهای جمعیتی نیازمند همکاری و همافزایی واقعی تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای اجتماعی است
عوضنخست گفت: «جوانی جمعیت» از مهمترین اولویتهای ملی و راهبردی کشور به شمار میرود و تحقق اهداف این حوزه تنها در سایه تعامل، همافزایی و اقدام مشترک دستگاههای اجرایی ممکن است.
وی با بیان اینکه اجرای سیاستهای جمعیتی نباید در حد امضای تفاهمنامه باقی بماند، افزود: «هر تفاهمنامهای باید به اقدامی عملی برای حمایت از جوانان، تسهیل ازدواج، تأمین مسکن، اشتغال و فراهمسازی بسترهای مناسب جهت تشکیل خانواده منجر شود. ما نیازمند همافزایی واقعی و نه شعاری هستیم.»
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با ابراز نگرانی از روند کاهشی ازدواج و افزایش سن تشکیل خانواده در استان گفت: «وضعیت ازدواج در اردبیل نگرانکننده است و در صورت بیتوجهی به این روند، در آینده با چالشهای جدی اجتماعی و فرهنگی روبهرو خواهیم شد.»
عوضنخست در ادامه با اشاره به برنامههای حمایتی ادارهکل ورزش و جوانان استان، خاطرنشان کرد: «حمایت از ازدواج جوانان، تسهیل تأمین مسکن و اشتغال، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت بسترهای فرهنگی برای شکلگیری خانواده پایدار از مهمترین محورهایی است که با جدیت دنبال میشود.»
وی افزود: «آینده استان وابسته به جوانانی است که باید امروز برای آنان امید، اعتماد و فضای سالم برای زندگی، ازدواج و پیشرفت فراهم کنیم. با همراهی تمامی دستگاهها و نهادهای مردمی، میتوانیم شاهد تقویت بنیان خانواده و افزایش نرخ ازدواج در اردبیل باشیم.»