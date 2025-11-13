پخش زنده
امروز: -
داور بین الملل و مربی ووشوی کیش، گفت: چند استعداد جدید در لیگ جامع خلیج فارس به میزبانی کیش شناسایی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید خوبیاری، با اشاره به رشد قابل توجه ووشو در کیش، گفت: اعزام سهیلا منصوریان، رئیس هیئت ووشوی کیش، به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان به عنوان سفیر کیش، نمادی از پیشرفت ورزش و گامی مهم در مسیر قهرمانی ورزشکاران کیش است.
مجید خوبیاری، افزود: بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از رویدادهای مهم ورزشی جهان اسلام است و وزارت ورزش نگاه ویژهای به این رقابتها دارد و حضور سهیلا منصوریان موجب افزایش انگیزه و اعتمادبهنفس دیگر ورزشکاران کیش خواهد شد.
داور بین الملل و مربی ووشوی کیش با اشاره به فعالیتهای هیئت ووشو گفت: امسال برگزاری لیگ جامع خلیج فارس تجربه موفقی بود که با استقبال ورزشکاران با انگیزه همراه شد.
او افزود: لیگ ووشوی کیش از نظر فنی سطح بالایی داشت و امیدواریم مرحله نهایی لیگ با خروجی مناسبی برای کیش باشد.
مربی ووشوی کیش، با اشاره به برنامههای آینده هیئت ووشوی کیش، افزود: تیمهای دختران و پسران ووشو پایان ماه به مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام می شوند و انتظار داریم تیم ها نتایج مطلوبی کسب کنند.
مجید خوبیاری خاطرنشان کرد: در لیگ جوانان نیز سام جاهد و پیری، در تیمهای خود عملکرد درخشانی داشتند و نشان دادند ووشوی کیش ظرفیت بالایی برای درخشش در سطح ملی دارد.
او از برگزاری چند دوره آموزشی داوری و مربیگری در سال خبر داد و گفت: تعدادی از ورزشکاران موفق به دریافت گواهینامه داوری و مربیگری شدند و این اقدام باعث ارتقای سطح فنی و افزایش توان داوری ووشو در کیش شده است.
خوبیاری با قدردانی از حمایتهای سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، گفت: پیشرفت ووشوی کیش نتیجه همدلی و حمایت نهادهای ورزشی و تلاش جمعی مربیان و ورزشکاران است و امیدواریم با ادامه این روند شاهد حضور پررنگتر تیم های کیش در رقابتهای ملی و بینالمللی باشیم.