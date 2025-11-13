داور بین الملل و مربی ووشوی کیش، گفت: چند استعداد جدید در لیگ جامع خلیج فارس به میزبانی کیش شناسایی شدند.

شناسایی استعداد‌های برتر در لیگ جامع خلیج فارس به میزبانی کیش

شناسایی استعداد‌های برتر در لیگ جامع خلیج فارس به میزبانی کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید خوبیاری، با اشاره به رشد قابل توجه ووشو در کیش، گفت: اعزام سهیلا منصوریان، رئیس هیئت ووشوی کیش، به بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در عربستان به‌ عنوان سفیر کیش، نمادی از پیشرفت ورزش و گامی مهم در مسیر قهرمانی ورزشکاران کیش است.

مجید خوبیاری، افزود: بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از رویداد‌های مهم ورزشی جهان اسلام است و وزارت ورزش نگاه ویژه‌ای به این رقابت‌ها دارد و حضور سهیلا منصوریان موجب افزایش انگیزه و اعتمادبه‌نفس دیگر ورزشکاران کیش خواهد شد.

داور بین الملل و مربی ووشوی کیش با اشاره به فعالیت‌های هیئت ووشو گفت: امسال برگزاری لیگ جامع خلیج فارس تجربه موفقی بود که با استقبال ورزشکاران با انگیزه همراه شد.

او افزود: لیگ ووشوی کیش از نظر فنی سطح بالایی داشت و امیدواریم مرحله نهایی لیگ با خروجی مناسبی برای کیش باشد.

مربی ووشوی کیش، با اشاره به برنامه‌های آینده هیئت ووشوی کیش، افزود: تیم‌های دختران و پسران ووشو پایان ماه به مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام می شوند و انتظار داریم تیم ها نتایج مطلوبی کسب کنند.

مجید خوبیاری خاطرنشان کرد: در لیگ جوانان نیز سام جاهد و پیری، در تیم‌های خود عملکرد درخشانی داشتند و نشان دادند ووشوی کیش ظرفیت بالایی برای درخشش در سطح ملی دارد.

او از برگزاری چند دوره آموزشی داوری و مربیگری در سال خبر داد و گفت: تعدادی از ورزشکاران موفق به دریافت گواهینامه داوری و مربیگری شدند و این اقدام باعث ارتقای سطح فنی و افزایش توان داوری ووشو در کیش شده است.

خوبیاری با قدردانی از حمایت‌های سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، گفت: پیشرفت ووشوی کیش نتیجه همدلی و حمایت نهاد‌های ورزشی و تلاش جمعی مربیان و ورزشکاران است و امیدواریم با ادامه این روند شاهد حضور پررنگ‌تر تیم های کیش در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشیم.