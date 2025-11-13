به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ دادستان کل کشور در جمع اعضای این مرکز ضمن ابلاغ سلام ریاست قوه قضاییه به پژوهشگران و محققان فعال در دستگاه قضا، با تأکید بر اهمیت تغذیه علمی و فکری قضات گفت: پاسخ‌گویی سریع و دقیق به نیاز‌های علمی و فقهی قضات از جایگاه ویژه‌ای در ارتقای دادرسی و اجرای عدالت برخوردار است.

در ادامه، رئیس مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه در قم، گزارشی از عملکرد پنج‌ساله این مرکز ارائه کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده پژوهشی در حوزه‌های فقهی، حقوقی و کیفری افزود: به طور متوسط، ماهانه ۲۰۰ سؤال از سوی قضات سراسر کشور با استفاده از توان علمی پژوهشگران این مرکز پاسخ داده می‌شود.

نورالله سلطانی همچنین از چاپ ۳۰ جلد کتاب در زمینه‌های فقهی و قضایی و اخذ ۵ هزار استفتا از مراجع عظام تقلید در پنج سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: مهم‌ترین رسالت این مرکز، پاسخ‌گویی مستمر و مستند به پرسش‌های محاکم قضایی کشور است تا مبانی فقهی و حقوقی دادرسی در مسیر صحیح و مستدل هدایت شود.