به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار قاسم رضایی در سمنان ، تناسب نداشتن مجازات با جرم را مشکل مجموعه انتظامی و قضایی دانست و گفت: اینکه هزینه جرم تناسبی با مجازات‌ها ندارد مهم است و نیاز است نمایندگان مجلس این موضوع را در دستور کار قرار دهند تا قانونی وضع شود که برای مجرمان بازدارنده و تاثیرگذار باشد.

قاسم رضایی افزایش ۷۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان سمنان ، کاهش ۱۵ درصدی وقوع سرقت و کاهش تصادفات رانندگی در محور‌های مواصلاتی به حرم رضوی را از جمله موفقیت‌های نیروی انتظامی استان اعلام کرد و گفت : استان سمنان توانسته در تمامی بخش‌های انتظامی، امنیتی ، مبارزه با اشرارو قاچاقچیان مواد مخدر موفق باشد.