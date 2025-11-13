جانشین انتظامی استان ایلام گفت: با تلاش مأموران پلیس آگاهی شهرستان ایوان، سارق طلاجات به ارزش ۸ میلیارد ریال، دستگیر شد.

دستبند پلیس، چیزی بود که از سرقت طلا به دست سارق ایوانی رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ روح اله گرواندی اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت مقادیری طلا از منزل یکی از شهروند ایوانی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مأموران انتظامی شهرستان پس از هماهنگی قضائی و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی هویت سارق شدند.

جانشین انتظامی استان ایلام ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان طی هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات منسجم موفق شدند، متهم را دستگیر و مقادیری طلای به سرقت رفته را کشف کنند.

سرهنگ گراوندی با بیان این‌که ارزش طلا‌های سرقت شده، ۸ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.