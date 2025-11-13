پخش زنده
امروز: -
بخشدار آفتاب از تخریب ۱۷ فقره ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای جعفرآباد جنگل (محدوده دینارآباد) این بخش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان بخشدار آفتاب، از اجرای عملیات قلع و قمع ۱۷ فقره ساختوساز غیرمجاز در محدوده روستای جعفرآباد جنگل از توابع بخش آفتاب شهرستان تهران خبر داد و تأکید کرد که با هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی در اراضی این بخش بهصورت قاطع و مستمر برخورد خواهد شد.
رشیدیان در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در راستای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تصرف افراد سودجو و فرصتطلب، طی هفته جاری ۱۷ مورد ساختوساز غیرمجاز شامل فوندانسیون، دیوارکشی، اسکلت و پیکنی در اراضی کشاورزی این بخش شناسایی و تخریب شد.
وی با بیان اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی از اولویتهای اصلی بخشداری آفتاب است، افزود: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی بدون اخذ مجوزهای قانونی، تخلف محسوب شده و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.
بخشدار آفتاب در پایان با قدردانی از همکاری مجموعه قضایی بخش آفتاب، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تهران، نیروی انتظامی و شهرداری منطقه ۱۹ در اجرای این طرح، تأکید کرد: حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، خط قرمز بخشداری آفتاب است و این روند با همکاری دستگاههای ذیربط تداوم خواهد داشت.