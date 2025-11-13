پخش زنده
نشست هماندیشی مدیرکل صداوسیمای استان با مسئولان دستگاههای خدماترسان از جمله شرکتهای آب، برق و گاز با هدف گسترش همکاریهای رسانهای در زمینه فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این نشست، راهکارهای مؤثر برای ترویج فرهنگ مدیریت صحیح مصرف و صرفهجویی در منابع انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرکل صداوسیمای استان با تأکید بر نقش رسانه ملی در ارتقای آگاهی عمومی، بر لزوم تولید آثار متنوع رسانهای از جمله فیلم، کلیپ، مستند، برنامههای طنز، پویانمایی (انیمیشن) و سایر قالبهای خلاقانه در راستای آموزش و اطلاعرسانی عمومی تأکید کرد.
حسن نجمی افزود: صداوسیمای استان آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای تولیدی و هنری خود، در کنار دستگاههای اجرایی، گامهای مؤثری در زمینه نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی و مصرف بهینه انرژی بردارد.
در ادامه این جلسه، نمایندگان و مدیران دستگاههای خدماترسان نیز با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود، بر اهمیت همکاری مستمر با رسانه استانی برای اجرای پویشهای اطلاعرسانی و فرهنگی در حوزه انرژی تأکید کردند.