به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباس‌آباد گفت: نخستین گروه دانش‌آموزان دختر شهرستان عباس‌آباد با حضور ۸۰ دانش‌آموز با ۲ دستگاه اتوبوس ازمدارس متوسطه دوم به همراه مربی و راویان دفاع مقدس به مناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام شدند.

الیاسی افزود:این اردو به مدت پنج روز برگزار می‌شود و دانش‌آموزان در جریان آن از یادمان‌های شلمچه، فکه، اروند و دهلاویه بازدید خواهندکرد.

فرمانده سپاه شهرستان عباس آباد نیز گفت: روایتگری میدانی راویان دفاع مقدس، نقش موثری در تقویت روحیه مقاومت و خودباوری درمیان دانش‌آموزان دارد.





سرهنگ محمودی افزود: بازدیداز مناطق عملیاتی فرصتی ارزشمند برای درک مفاهیم ایثار، وفاداری و عشق به میهن است و می‌تواند پیوندی عمیق میان نسل امروز و رزمندگان دیروز ایجاد کند.