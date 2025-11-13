پخش زنده
پرونده رقابتهای شنای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با ثبت سومین عنوان پنجمی برای شناگر ملی پوش قمی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آراد مهدیزاده شناگر قمی در مرحله پایانی ماده ۵۰ متر قورباغه، با ثبت زمان ۲۸ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه به عنوان پنجمی این ماده دست یافت.
مهدیزاده پیش از این هم، در دو ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه در جایگاه پنجم ایستاده بود.
وی همچنین در ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی هم به عنوان چهارمی رسیده بود.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، در رشتههای مختلف ورزشی به میزبانی عربستان در حال برگزاریست.