به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آراد مهدی‌زاده شناگر قمی در مرحله پایانی ماده ۵۰ متر قورباغه، با ثبت زمان ۲۸ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه به عنوان پنجمی این ماده دست یافت.

مهدی‌زاده پیش از این هم، در دو ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه در جایگاه پنجم ایستاده بود.

وی همچنین در ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی هم به عنوان چهارمی رسیده بود.

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، در رشته‌های مختلف ورزشی به میزبانی عربستان در حال برگزاریست.