طرح های بدون اخذ مجوز ماده ۲۳ حذف خواهند شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه گفت: دستگاهها از فرصت باقی مانده برای اخذ مجوز ماده ۲۳ اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: در ابتدای سال جاری، طرح های جدیدی بر اساس نیاز شهرستانها تعریف و برای آنها اعتباراتی پیشبینی شده اما صدور مجوزهای قانونی ماده ۲۳ برای برخی از این طرحها هنوز نهایی نشده است.
سهمگین افزود: تاکنون 6 مرحله مکاتبه با دستگاههای اجرایی مرتبط انجام شده، اما هنوز تعدادی از دستگاهها از جمله جمعیت هلالاحمر، علوم پزشکی و نیروی انتظامی مدارک کامل خود را ارائه نکردند و در صورت عدم صدور مجوز ماده ۲۳ تا پایان مهلت مقرر اعتبار این طرح ها حذف و میان طرحهای فعال شهرستان بازتوزیع خواهد شد.
وی با اشاره به طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن در سال آینده بیان داشت: برای نخستینبار این سرشماری به روش ثبتیمبنا اجرا و ۸۰ درصد اطلاعات از طریق دادههای الکترونیکی و تنها ۲۰ درصد به روش سنتی جمعآوری خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گفت: اجرای این طرح نیازمند تکمیل زیرساختهایی چون آدرسگذاری دقیق معابر و پلاککوبی اماکن است که در حال حاضر در بسیاری از شهرها و روستاها پیشرفت کافی نداشته است.
سهمگین با اشاره به ضرورت ورود فرمانداران افزود: فرمانداران باید با تشکیل کمیتههای شهرستانی، شهرداران و دهیاران را موظف به اجرای سریع طرح نامگذاری معابر و آدرسگذاری کنند تا زمینه لازم برای اجرای سرشماری ثبتیمبنا تا پایان سال فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه بهعنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی در قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: در ۴۵ روز گذشته حدود هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه برای طرحهای استانی تخصیص یافته و انتظار میرود سایر دستگاهها نیز با سرعت در این زمینه اقدام کنند تا از این ظرفیت قانونی برای تسریع در اجرای طرح ها استفاده کنند.
ادامه دارد...