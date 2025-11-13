اختتامیه جشنواره علمی شهید چمران با هدف تحقق جهاد علمی مستمر و همه‌ جانبه در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این جشنواره در حوزه‌های علوم انسانی و هنر، علوم پایه و کشاورزی، و علوم فنی و مهندسی، در محور‌های مقاله، کتاب، بسته سیاسی، طرح‌های پژوهشی، فناورانه، کسب‌وکار‌های نوآور و دانش‌بنیان، کرسی‌های مناظره، نقد و نظریه‌پردازی، راهنمایی، مشاوره و نظارت علمی برگزار شده است.

ذوالفقارزاده رئیس سازمان بسیج اساتید استان، در این مراسم گفت: جشنواره شهید چمران هر ساله در دو سطح استانی و کشوری برگزار می‌شود و هدف آن جهت‌دهی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در راستای حل مسائل نظام و حمایت مالی از این پایان‌نامه‌هاست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور افزود: در حال حاضر ۱۰ هزار دانشجوی دکتری و ۱۳۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد در کشور مشغول به تحصیل هستند که اگر پایان‌نامه‌های آنان به درستی هدایت شوند، می‌توانند بسیاری از مسائل کشور را حل کنند.

ذوالفقارزاده همچنین با اشاره به زندگی‌نامه دانشمندان شهید گفت: اغلب این دانشمندان تحصیل‌کرده داخل کشور بوده‌اند و اگر بتوان از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کرد، دستاورد‌های بزرگی حاصل خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از سه میلیون و ۱۷۰ هزار دانشجو در کشور مشغول به تحصیل هستند و ایران در میان کشور‌های اسلامی و منطقه، رتبه نخست علمی را داراست.

رئیس سازمان بسیج اساتید استان تأکید کرد: هدف اصلی این جشنواره ارتقای جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری و توسعه علوم پایه و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته است که امیدواریم با تلاش‌های مستمر، بتوانیم رتبه‌های بالاتری را در عرصه‌های بین‌المللی کسب کنیم.