

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها در ورزشگاه کورمانبک برگزار می‌شود و نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

قرقیزستان ۲ - ۱ بحرین

* برنامه - شنبه ۲۴ آبان:

روسیه - بحرین

ایران - قرقیزستان (ساعت ۱۹)

- تیم امید ایران پیش از این با ۲ گل از امید روسیه شکست خورد.

- تیم‌های امید روسیه و قرقیزستان با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های امید بحرین و ایران بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.