رقابتهای فوتبال ۴ جانبه کمتر از ۲۳ سال جام ماناس در شهر اوش قرقیزستان ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها در ورزشگاه کورمانبک برگزار میشود و نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
قرقیزستان ۲ - ۱ بحرین
* برنامه - شنبه ۲۴ آبان:
روسیه - بحرین
ایران - قرقیزستان (ساعت ۱۹)
- تیم امید ایران پیش از این با ۲ گل از امید روسیه شکست خورد.
- تیمهای امید روسیه و قرقیزستان با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای امید بحرین و ایران بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.