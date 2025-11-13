به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمین در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های برترین پایگاه‌های بسیج شهرستان خمین گفت: در حال حاضر ۱۱ حوزه مقاومت بسیج در شهرستان خمین فعالیت دارند. ؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمین در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های برترین پایگاه‌های بسیج شهرستان خمین گفت: در حال حاضر ۱۱ حوزه مقاومت بسیج در شهرستان خمین فعالیت دارند.

سرهنگ مهدی نباتی افزود: در این نمایشگاه ۲۰ غرفه از پایگاه‌های برتر بسیج، دستاورد‌ها و محصولات فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقدامات یک‌ساله خود را در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

وی با اشاره به هدف برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: معرفی ظرفیت‌ها و الگو‌های موفق در حوزه‌های مختلف فعالیت بسیج از جمله محور‌های برپایی این نمایشگاه است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمین ادامه داد: در پایان ارزیابی‌ها، یکی از پایگاه‌های حاضر در نمایشگاه به عنوان پایگاه برگزیده شهرستان انتخاب و به مرحله استانی طرح پایگاه اسوه معرفی می‌شود.