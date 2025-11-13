نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای برتر بسیج شهرستان خمین
نمایشگاه دستاوردهای برترین پایگاههای بسیج شهرستان خمین با عنوان پایگاه اسوه با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی در بیت قدیمی امام خمینی (ره) این شهرستان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمین در حاشیه آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای برترین پایگاههای بسیج شهرستان خمین گفت: در حال حاضر ۱۱ حوزه مقاومت بسیج در شهرستان خمین فعالیت دارند.
سرهنگ مهدی نباتی افزود: در این نمایشگاه ۲۰ غرفه از پایگاههای برتر بسیج، دستاوردها و محصولات فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقدامات یکساله خود را در معرض دید عموم قرار دادهاند.
وی با اشاره به هدف برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: معرفی ظرفیتها و الگوهای موفق در حوزههای مختلف فعالیت بسیج از جمله محورهای برپایی این نمایشگاه است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خمین ادامه داد: در پایان ارزیابیها، یکی از پایگاههای حاضر در نمایشگاه به عنوان پایگاه برگزیده شهرستان انتخاب و به مرحله استانی طرح پایگاه اسوه معرفی میشود.