کهگیلویه و بویراحمد؛
اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال برای کشاورزان خسارت دیده
پنج هزار میلیارد ریال غرامت برای کشاورزان خسارتدیده از پدیدههای طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حسین نیکمرام مدیر شعب بانک کشاورزی استان در نشست ستاد بیمه کشاورزی؛ پوشش بحرانها، آرامش تولید وامنیت غذایی گفت: پنج هزار میلیارد ریال غرامت برای ۸۰ هزار بهرهبردار صاحب بیمهنامههای صادر شده بخش کشاورزی در سال زراعی گذشته پرداخت میشود.
نیک مرام عنوان کرد: غرامتهای اعلام شده برای محصولات بیمه شده در کهگیلویه و بویراحمد از سوی کارشناسان تایید و در مرحله پرداخت است.
وی تاکید کرد: میزان حق بیمه دریافت شده از کشاورزانی که محصولات آنان زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته با احتساب ۵۱ درصد سهم دولت ۲هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال بوده که حدود ۲ برابر این میزان به آنان پرداخت میشود.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان افزود: این آمار به وضوح نقش بیمه را به عنوان یک شبکه ایمن برای جبران بخش عمدهای از خسارتهای حوزه کشاورزی نشان میدهد.
نیکمرام بر لزوم تعامل بیشتر نهادها، افزایش ضریب نفوذ بیمهای و دقت و سرعت در ارزیابی و پرداخت بموقع غرامت به کشاورزان تأکید کرد.
معاون بیمه کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز با تشریح جزئیات پوشش بیمه محصولات کشاورزی در استان گفت: امسال حدود ۸۰ درصد از سطح زراعت استان تحت پوشش بیمه قرار دارد.
جمشید مرادی افزود: همچنین ۱۵ درصد از باغستانها، ۲۵ درصد آبزیان و حدود ۱۰ درصد دامها زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با هشدار نسبت به وقوع تغییر اقلیم و تشدید پدیدههای جدی مانند خشکسالی، سیل و یخبندان، بر لزوم عادلانه بودن استعلامهای خسارت به نفع کشاورزان تأکید کرد.
علی کرمی تاکید کرد: آبان ماه امسال هم مانند مهر ماه بارشهای کمتر از نرمال خواهیم داشت، اما از آذر ماه وضعیت بهبود یافته و در زمستان بارشها به حالت نرمال بازمیگردد.
شهرام عسکری، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، فرهنگسازی و اعتمادسازی را کلید توسعه بیمه کشاورزی خواند و گفت: موفقیت در گام نخست نیازمند جدیت است.
جمال تقوی، مدیر بازرسی جهاد کشاورزی استان نیز با یادآوری این نکته که بیمه برای جبران بخشی از خسارت است، نه تمام آن، بر دقت نظر در تأیید خسارتها تأکید کرد.
بهرهبرداران استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۷۰ هزار هکتار زمین کشاورزی سالیانه حدود یک میلیون تن محصول تولید میکنند.