به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر جواهری، رئیس مرکز بهداشت استان، گفت: «خارج نشدن از منزل، بهویژه برای کودکان، سالمندان، مادران باردار و افراد دارای بیماری زمینهای، بهترین راه برای دور ماندن از خطرات ناشی از آلودگی هوا است.» وی با اشاره به لزوم رعایت نکات بهداشتی در زمان افزایش آلودگی هوا افزود: «استفاده از ماسک مناسب، پرهیز از فعالیتهای ورزشی در محیط باز، نوشیدن مایعات فراوان، مصرف میوه و سبزیجات تازه، و شستوشوی حلق و بینی با آب نمک رقیق پس از بازگشت به منزل از مهمترین توصیههای بهداشتی در این ایام است.» دکتر جواهری تأکید کرد رعایت این نکات میتواند از بروز مشکلات تنفسی، تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و سایر عوارض ناشی از آلودگی هوا پیشگیری کند.