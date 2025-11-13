به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد؛ رئیس اداره منابع طبیعی بوکان گفت: ساعت ۱۷ بعد از ظهر روز گذشته، نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی بوکان پس از کمین چند ساعته، یک نفر از سردسته‌های اصلی باند قاچاق چوب را حین حمل محموله چوب، شناسایی و پس از تعقیب چند ساعته در محدوده روستای اختطار دستگیر کردند.

محمد امین پور افزود: در این عملیات، یکدستگاه توقیف و به انبار اداره منابع طبیعی انتقال داده شد.

وی تصریح کرد: این باند در سه سال گذشته، با قطع غیرقانونی درختان بید در شهرستان‌های بوکان و سقز و درختان بلوط و گلابی وحشی و زالزالک در شهرستان‌های سردشت و بانه، خسارت جبران‌ناپذیری به اکوسیستم منطقه وارد کرده بود. درختان جنگلی به غارت رفته این چهار شهرستان بصورت شبانه روزی توسط این باند قاچاق به شهر میاندوآب منتقل و به فروش می‌رسید.

رئیس اداره منابع طبیعی بوکان ضمن قدردانی از مشارکت مردم روستای اختطار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درختان یا حمل چوب، بلافاصله با شماره‌های۱۵۰۴ (یگان حفاظت منابع طبیعی) یا ۱۳۹ (مرکز فوریت‌های پلیسی) تماس بگیرند.