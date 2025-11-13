پخش زنده
در شرایط آلودگی هوا تولید بنزین یورو ۴ در پالایشگاه آبادان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با هدف کمک به ایجاد هوای پاک در خوزستان، توزیع بنزین یورو چهار در جایگاههای سوخت شهرهای صنعتی استان آغاز شد.
به همین منظور تولید بنزین یورو ۴ در پالایشگاه نفت آبادان به ۴ میلیون لیتر در روز افزایش یافت.
مدیر شرکت پخش ملی فرآوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: منطقه آبادان توزیع کننده بنزین بیش از ۱۴ استان از پالایشگاه آبادان و سوخت توزیعی در ماهشهر است.
محمد بنی سعید افزود: با افزایش تولید بنزین در روز امیدواریم بتوانیم بخش عظیمی از بنزین استان و استانهای دیگر را تامین کنیم.
مدیرعامل پالایشگاه آبادان هم گفت: هم اکنون ۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ برای کلان شهر اهواز و شهرستانهای آبادان و خرمشهر و ۲ میلیون لیتر برای سایر شهرهای استان تا اطلاع بعدی برنامه ریزی شده است.
راشدی با بیان اینکه تولید بنزین یورو ۴ تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت افزود: تولید بنزین معمولی نیز در دستور کار قرار دارد.