سمینار تخصصی هوش فرش مصنوعی در کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد کاشان در این سمینار گفت: هوش مصنوعی در صنعت فرش ماشینی همچون صنایع دیگر نقش چشمگیری دارد.
منصور دیاری با بیان اینکه بیش از هزار و ۳۰۰ واحد تولید فرش ماشینی در منطقه کاشان سالانه ۱۰۰ میلیون مترمربع فرش تولید میکنندافزود: هوش مصنوعی در حال حاضر در خط مقدم نوآوری جهانی قرار دارد و تمامی بخشهای صنعت و جامعه را درگیر کرده است.
وی گفت: فناوری تنها در خرید ماشینآلات جدید خلاصه نمیشود؛ هوش مصنوعی بهعنوان یک فناوری نرم میتواند همانند یک سیل کسب وکارها را از بین ببرد یا، بهعنوان ابزاری قدرتمند برای ارتقای رقابتپذیری و افزایش سهم بازار استفاده شود.
رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد کاشان افزود: سرای نوآوری آماده همکاری با واحدهای صنعتی در مسیر ارتقای دانش فنی و بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی است.