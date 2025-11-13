به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، در اطلاعیه سازمان پدافند غیرعامل کشور آمده است: با هدف اجرای نظام آمادگی، این رزمایش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتور‌های تلفن همراه کشور با هدف ارتقای آمادگی‌های ملی فردا حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.

این رزمایش به صورت آزمایشی و در گام نخست در شبکه اپراتور همراه اول برگزار می‌شود و سایر اپراتور‌ها نیز در مراحل بعدی مورد ارزیابی مشابه قرار خواهند گرفت. در جریان اجرای این رزمایش ممکن است همه تلفن‌های همراه تحت پوشش شبکه همراه اول در برخی مناطق منتخب تهران و سایر شهر‌های کشور پیام هشدار آزمایشی همراه با لرزش با عنوان این یک پیام ارزیابی سامانه هشدار اضطراری است را روی صفحه نمایش گوشی خود مشاهده کنند.

لازم به ذکر است: که شکل و قالب پیام، بسته به نوع و مدل تلفن همراه مشترکان ممکن است متفاوت باشد. این پیام‌ها صرفا آزمایشی و تمرینی است و هیچگونه تهدید واقعی یا خطری متوجه شهروندان نخواهد بود. هدف اصلی رزمایش ارزیابی آمادگی فنی زیرساخت‌های مخابراتی کشور و آشنایی عمومی شهروندان با نحوه دریافت هشدار‌های اضطراری در شرایط بحران اعم از مخاطرات طبیعی نظیر زلزله و سیل و تهدیدات نظامی احتمالی است. در زمان دریافت پیام‌ها هیچ اقدام خاصی از سوی شهروندان لازم نیست صورت پذیرد و تنها مشاهده پیام کفایت می‌کند. در صورت دریافت نکردن پیام نیز جای نگرانی نیست و سامانه در حال ارزیابی و بهبود مستمر است.