به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ نشست هماهنگی نکوداشت نیم قرن خدمات آیت الله سید موسی صالحی مازندرانی (ره) با تدابیر تولیت حوزه علمیه این عالم ربانی و با حضور شاگردان، طلاب، دوستان و مریدان آن حضرت در اداره کل میراث فرهنگی مازندران برگزار شد.

در این نشست شاگردان، طلاب، دوستان و مریدان صاحب نظر، ضمن بیان خصایای علمی، اخلاقی، اجتماعی و فقهی آیت الله سید موسی صالحی مازندرانی (ره) در خصوص برگزاری مراسم نکوداشت در دهم شعبان امسال بحث و تبادل نظر کردند و مقرر شد به منظور ارج نهادن به خدمات آیه الله صالحی در نشر ارزش‌های اسلام، و بنا به تدابیر شورای شهر مرکز مازندران، محله نارنجستان ساری بنام این شخصیت علمی، فقهی و دینی مصوب و نامگذاری گردد.

آیت‌الله صالحی مازندرانی (ره) سال ۱۳۲۷ در روستای کنیج‌کلا زیراب دیده به جهان گشود، دوران طلبگی را در حوزه جعفریه رستم‌کلا آغاز کرد و از محضر آیت‌الله ایازی درس آموخت و بهره‌مند شد.

پس از آن رهسپار قم شد و پس از مدتی به دستور آیت‌الله العظمی گلپایگانی، به ساری بازگشت تا مسئولیت مدیریت حوزه علمیه سعادتیه را بر عهده گیرد، این مسئولیت، سه‌دهه به طول انجامید و این حوزه را به یکی از ارکان فعالیت‌های دینی و علمی در استان مازندران تبدیل کرد.





از حوزه علمیه این عالم ربانی، ده‌ها نفر از طلاب طی ۸ سال جنگ تحمیلی عازم جبهه نبرد حق علیه باطل شدند که نقش ۱۴ شهید طلبه این حوزه در دفاع مقدس، جایگاه رفیع حوزه علمیه مازندران را درخشانتر کرد.