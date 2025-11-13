پخش زنده
دانش آموزان دبیرستانی دختران شهرستان بهار در قالب راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این برنامه ۳۵۰ دانش آموز در قالب کاروانهای راهیان نور به همت سپاه ناحیه مقاومت بسیج و آموزش و پرورش به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
در این اردوی فرهنگی، تربیتی، دانش آموزان با برنامه های متنوع فرهنگی با رشادتها، دلاور مردیها و از خودگذشتگی رزمندگان دوران دفاع مقدس آشنا خواهند شد.
آشنایی با مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در راستای انتقال آموزههای ارزشمند جوانان دیروز به جوانان امروز از دیگر اهداف برگزاری کاروان راهیان نور دانش آموزی است.