آغاز مجدد پخش آثار متناسبسازی شده برای نابینایان و ناشنوایان از شبکه نمایش همچنین شبکه افق سیما نیز با سه مستند تازه به استقبال آذر ماه می رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نسخه متناسبسازیشده فیلم «برای قلب» محصول ۲۰۲۴، برای نابینایان و ناشنوایان، برای نخستین بار پنجشنبه ۲۲ آبان ماه روی آنتن شبکه نمایش سیما میرود.
در راستای رویکرد شبکه نمایش سیما در توجه به مخاطبان نابینا و ناشنوا، باکس ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلمهای جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «برای قلب» به کارگردانی آلونسو آلوارز میزبان بینندگان عزیز خواهد بود.
این فیلم برای نابینایان و ناشنوایان متناسب سازی شده تا جریان آمادهسازی و پخش این دست آثار در شبکه نمایش باردیگر از سر گرفته شود.
در خلاصه داستان فیلم برای قلب آمده است: مردی که همسرش را از دست داده و قرار است عمل پیوند قلب روی تنها دخترش انجام شود، به دلایلی از کشور اخراج میشود ، او برای نجات دخترش جسورانهترین و سختترین نقشههای عبور از مرز را انجام میدهد و به کشور باز میگردد و…
هنرمندانی همچون عمر چاپارو، لندن گارزا کالبرتسون، هکتور خیمنز، ویل روتهار و مکس آرسینیگا در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «برای قلب» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد.
همچنین نابینایان عزیز میتوانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.
بازپخش «برای قلب» جمعه ۲۳ آبان ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.
شبکه «نمایش» با هدف گسترش عدالت رسانهای و فراهمکردن امکان بهرهمندی برابر از تولیدات فرهنگی و هنری، تاکنون بیش از ۶۰ فیلم جدید را با اضافه کردن شرح صحنه و توضیحات صوتی برای مخاطبان نابینا و ناشنوا روی آنتن فرستاده است.
سه مستند جدید از شبکه افق
شبکه افق از شنبه ۲۴ آبانماه سه مجموعه مستند تازه با عناوین «پیشنهاد»، «استعمار، داستان یک تاریخ» و «دروازه خورشید» را روی آنتن میبرد.
شبکه افق از روز شنبه، ۲۴ آبانماه، پخش سه مجموعه مستند جدید خود را آغاز میکند؛ مستندهایی که هر یک با نگاهی متفاوت به موضوعات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی، تولید گروه مستند شبکه افق هستند و قرار است مخاطبان را با روایات تازهای از ایران و جهان همراه کنند.
مجموعه مستند «پیشنهاد» به تهیهکنندگی و کارگردانی مجید فرجی در ۱۳ قسمت تولید شده و به معرفی کارآفرینان ایرانی در استانهای مختلف کشور از جمله مازندران، خراسان، یزد و تهران میپردازد.
این مجموعه ضمن روایت داستان موفقیت افرادی که مسیرهای نو در کسبوکار برگزیدهاند، در راستای ترویج «اقتصاد مقاومتی» و معرفی الگوهای خودکفایی و تولید داخلی ساخته شده است.
«پیشنهاد» هر یکشنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش و روز بعد ساعت ۱۷:۳۰ بازپخش میشود.
از سوی دیگر، مجموعه مستند «استعمار، داستان یک تاریخ» به تهیهکنندگی مهدی فارسی و کارگردانی محسن فارسی با نگاهی تحلیلی و تاریخی، به واکاوی ریشهها و گسترش پدیده استعمار در اروپا از قرن سیزدهم تا دوران معاصر میپردازد.
این مستند که حاصل بیش از ده ماه پژوهش و مصاحبه تخصصی با استادان تاریخ است، تلاش دارد با استفاده از اسناد تاریخی و تصاویر آرشیوی، چهره واقعی استعمار را بازنمایی کند.
این مجموعه هر شنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
سومین مجموعه، «دروازه خورشید» به تهیهکنندگی و کارگردانی روحالله اسدیکیادهی، روایتگر تمدن سرخپوستان آمریکای لاتین و تلاش آنان برای بازسازی هویت فرهنگی و تاریخی خود پس از قرنها استعمار اروپایی است.
این مستند ضمن سفر به سرزمین سرخپوستان و بررسی فرهنگ و زیست آنان، به بازخوانی چهره واقعی این ملتها در برابر تصویرسازیهای تحریفشده غرب میپردازد. «دوازده خورشید» از دوشنبه ۲۶ آبانماه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن میرود.